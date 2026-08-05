Три человека погибли в ДТП на дорогах Мурманской области за июль

Всего с начала года в регионе зарегистрировали 316 ДТП с пострадавшими. Жертвами аварий стали 26 человек, ранения получил 451 участник дорожного движения. Фото: Оперативный штаб Мурманской области

В Мурманской области в июле 2026 года произошло 55 ДТП с пострадавшими. В авариях погибли три человека, еще 77 получили травмы, сообщает оперштаб региона.

Всего с начала года в регионе зарегистрировали 316 ДТП с пострадавшими. Жертвами аварий стали 26 человек, ранения получил 451 участник дорожного движения.

Среди основных причин ДТП - неправильно выбранная скорость, выезд на встречную полосу, несоблюдение очередности проезда, дистанции и бокового интервала. Также к авариям приводят нарушения правил проезда пешеходных переходов.

Напомним: в Снежногорске водитель LADA сбил девятилетнего ребенка.

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