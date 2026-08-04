В Снежногорске водитель LADA сбил девятилетнего ребенка

Ребенок получил травмы, его доставили в ЦМСЧ № 120 города Снежногорска, где оказали медицинскую помощь амбулаторно. Фото: Госавтоинспекция по Мурманской области

Вечером 3 августа произошло ДТП в Снежногорске, в котором пострадал ребенок. У дома № 16 по улице Павла Стеблина мальчика сбила LADA Kalina.

«По предварительным данным, водитель 1991 года рождения, управлявший автомобилем, совершил наезд на девятилетнего пешехода. Тот выбежал на проезжую часть из подъезда дома, расположенного рядом с местом происшествия», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

Ребенок получил травмы, его доставили в ЦМСЧ № 120 города Снежногорска, где оказали медицинскую помощь амбулаторно.

Напомним: в Мурманской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими.

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