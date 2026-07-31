В Мурманской области произошло ДТП с четырьмя пострадавшими

По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека, все из Chevrolet. Фото: Госавтоинспекция по Мурманской области

Днем 30 июля в Мурманской области, на 1530 м километре автодороги Р 21 «Кола», произошло серьезное ДТП. Столкнулись две иномарки.

«Водитель 1996 года рождения, управляя Chevrolet, при развороте на проезжей части не убедился в безопасности своего маневра и не уступил дорогу транспортному средству Toyota Camry», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

По предварительным данным, в аварии пострадали четыре человека, все из Chevrolet. Водитель и одна из пассажирок были обслужены амбулаторно, двое 26-летних пассажиров госпитализированы в реанимацию.

Напомним: в Кандалакшском округе после ДТП с тягачом госпитализировали двух человек.

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