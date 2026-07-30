В Кандалакшском округе после ДТП с тягачом госпитализировали двух человек

Около полудня 29 июля в Кандалакшском округе произошла авария с тягачом. На 1155 м километре автодороги Р 21 «Кола» в грузовик врезался Lexus.
«По предварительным данным, водитель 1973 года рождения, управлявший автомобилем Lexus, двигался со стороны Кандалакши. Водитель не выполнил требование дорожного знака 2.5 «Движение без остановки запрещено» и выехал на встречную полосу, столкнувшись с автомобилем Iveco Stralis», - сообщили в Госавтоинспекции региона.
В ДТП пострадали водитель и пассажир Lexus. Их госпитализировали в медицинское учреждение.
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