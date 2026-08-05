Полиция начала проверку после падения собаки с четвертого этажа в Апатитах

В Апатитах полиция проводит проверку после падения собаки с четвертого этажа дома на улице Дзержинского. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В Апатитах полиция проводит проверку после падения собаки с четвертого этажа дома на улице Дзержинского. Животное получило травмы, его отвезли в ветклинику. По словам очевидцев, питомца выбросили пьяные хозяева, но те свою вину отрицают.

«Сотрудниками полиции по данному факту проводится процессуальная проверка. Устанавливаются очевидцы и свидетели происшествия», - сообщили в УМВД России по Мурманской области.

Напомним: спасенных под Апатитами лебедят-сирот планируют передать в Лапландский заповедник.

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