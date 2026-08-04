Пловец из Мурманской области отправился на Кубок мира в Аргентину

Соревнования проходят в городе Эль-Калафате со 2 по 9 августа под эгидой Международной ассоциации зимнего плавания (IWSA). Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель Федерации зимнего плавания Мурманской области Владислав Сапожников представляет Россию на этапе Кубка мира по зимнему плаванию в Аргентине. Об этом сообщает Федерация зимнего плавания России.

Соревнования проходят в городе Эль-Калафате со 2 по 9 августа под эгидой Международной ассоциации зимнего плавания (IWSA). Из-за ограниченного бюджета российскую сборную на этом этапе представляет только 28-летний Владислав Сапожников.

Северянин неоднократно становился чемпионом и устанавливал рекорды России в зимнем плавании. Также спортсмен не раз побеждал в заплывах через Кольский залив во время фестиваля «Гольфстрим» в Мурманске.

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