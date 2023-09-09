На фестивале «Гольфстрим» в Мурманске установили сразу два рекорда

Михаил Рыбаков второй год побеждает в забеге на мосту через Кольский залив. Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 сентября состоялся 16-й фестиваль спорта «Гольфстрим». В историю Мурманска он войдет сразу двумя рекордами.

Так, Михаил Рыбаков из Североморска стал быстрее всех в забеге по мосту через Кольский залив - дистанцию в морскую милю он преодолел за 4 минуты 13,4 секунды. Это лучший результат за все годы фестиваля. Причем в прошлом году он также пришел к финишу первым.

Второй рекорд установили уже под мостом.

Владислав Сапожников оказался самым быстрым в заплыве. Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Спортсмены со всех уголков России ежегодно приезжают в Мурманск, чтобы пройти дистанцию в холодной воде Кольского залива. В прошлом году Елена Булохова из Воркуты установила абсолютный рекорд, преодолев дистанцию за 14 минут 9 секунд. В этом году Елена снова приняла участие в соревновании, но побить собственный рекорд ей не удалось. Победителем стал мурманчанин Владислав Сапожников, он пришел к финишу со временем 14 минут 12 секунд. Это второе лучшее время за все проведение заплывов через Кольский залив., - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Также Сапожников показал лучший результат среди мужчин за все годы.

Владислав Сапожников установил рекорд среди мужчин за все годы существования заплыва. Фото: Антон ЗАБИРОВ

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