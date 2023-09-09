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НовостиСпорт9 сентября 2023 15:08

На фестивале «Гольфстрим» в Мурманске установили сразу два рекорда

16-й фестиваль «Гольфстрим» войдет в историю двумя рекордами
Мария ПАШЕНКОВА
Мария ПАШЕНКОВА
Михаил Рыбаков второй год побеждает в забеге на мосту через Кольский залив.

Михаил Рыбаков второй год побеждает в забеге на мосту через Кольский залив.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

9 сентября состоялся 16-й фестиваль спорта «Гольфстрим». В историю Мурманска он войдет сразу двумя рекордами.

Так, Михаил Рыбаков из Североморска стал быстрее всех в забеге по мосту через Кольский залив - дистанцию в морскую милю он преодолел за 4 минуты 13,4 секунды. Это лучший результат за все годы фестиваля. Причем в прошлом году он также пришел к финишу первым.

Второй рекорд установили уже под мостом.

Владислав Сапожников оказался самым быстрым в заплыве.

Владислав Сапожников оказался самым быстрым в заплыве.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

- Спортсмены со всех уголков России ежегодно приезжают в Мурманск, чтобы пройти дистанцию в холодной воде Кольского залива. В прошлом году Елена Булохова из Воркуты установила абсолютный рекорд, преодолев дистанцию за 14 минут 9 секунд. В этом году Елена снова приняла участие в соревновании, но побить собственный рекорд ей не удалось. Победителем стал мурманчанин Владислав Сапожников, он пришел к финишу со временем 14 минут 12 секунд. Это второе лучшее время за все проведение заплывов через Кольский залив., - сообщил глава Мурманска Игорь Морарь.

Также Сапожников показал лучший результат среди мужчин за все годы.

Владислав Сапожников установил рекорд среди мужчин за все годы существования заплыва.

Владислав Сапожников установил рекорд среди мужчин за все годы существования заплыва.

Фото: Антон ЗАБИРОВ

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