В больницы Мурманской области придут работать 150 новых медиков

В 2026 году больницы и поликлиники Мурманской области пополнят 150 новых специалистов. Из них 66 человек будут работать в первичном звене здравоохранения. Фото: Олег РУКАВИЦЫН. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году больницы и поликлиники Мурманской области пополнят 150 новых специалистов. Из них 66 человек будут работать в первичном звене здравоохранения.

Новых сотрудников ждут в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре, областной стоматологической поликлинике, онкодиспансере, на станции переливания крови, а также в больницах Апатитов, Кировска, Кандалакши, Колы, Мончегорска, Оленегорска, Печенги и Североморска.

Еще 24 специалиста приедут в регион по федеральной программе «Земский доктор».

«На сегодняшний день в подведомственных организациях работают 2 500 врачей. В регионе достаточно высокий показатель обеспеченности специалистами - почти 45 на 10 тысяч населения. То есть план 2026 года мы уже перевыполняем», - рассказал министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

Напомним: в больницы Мурманской области также придут работать 57 молодых врачей.

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