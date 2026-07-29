В больницы Мурманской области придут работать 57 молодых врачей

С начала года клиническую практику на базе медицинских организаций Мурманской области прошли около 1860 студентов. Фото: Министерство здравоохранения Мурманской области

В 2026 году медучреждения Мурманской области пополнят 57 молодых врачей, подготовленных по целевому набору. Об этом сообщили в региональном минздраве.

Из них 12 выпускников специалитета смогут сразу приступить к работе, еще 45 выпускников ординатуры придут в больницы уже с узкой медицинской специализацией.

Одновременно в регионе продолжается практическая подготовка будущих медиков. С начала года клиническую практику на базе медицинских организаций Мурманской области прошли около 1860 студентов.

«Одна из главных задач - не только привлечь специалистов в Заполярье, но и создать условия, чтобы они оставались работать в регионе. Для медицинских работников действует более 20 мер поддержки, включая компенсацию аренды жилья, подъемные выплаты и различные виды материальной помощи», - отметил первый заместитель министра здравоохранения региона Сергей Чуксеев.

В министерстве отмечают, что молодых врачей также привлекают возможности профессионального роста, современное оборудование и работа в коллективах опытных специалистов.

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