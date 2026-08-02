«Когда запустят лифт?» Жители дома на Николаева в Мурманске жалуются на УК

В доме на Николаева,8 в Мурманске уже не первый месяц не работает лифт. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители дома № 8 на улице Николаева в Мурманске жалуются на неработающий лифт. На обращение, оставленное на странице губернатора Мурманской области в ВК, отреагировали в министерстве энергетики и ЖКХ региона.

Там пояснили, что в июне 2026 года прокуратура Ленинского округа провела в отношении управляющей организации «ЮНИ ДОМ», которая отвечает за этот дом, проверку по факту остановки лифтового оборудования и вынесла представление. Также в отношении должностного лица – генерального директора возбуждено производство по делу об административном правонарушении.

«На основании вступившего в законную силу решения Арбитражного суда Мурманской области министерством принято решение о прекращении действия лицензии управляющей организации «ЮНИ ДОМ» на осуществление предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами в связи с наличием решения суда об аннулировании лицензии. С 1 августа к управлению домом 8 по улице Николаева приступит иная организация «УК ЮНЫЙ ДОМ» на основании протокола общего собрания собственников помещений от 16 июня», - рассказали в профильном ведомстве.

Напомним: председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Мурманске на Молодежном проезде. Они уже несколько месяцев не могут воспользоваться лифтом.

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