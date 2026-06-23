Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за неработающего лифта в Мурманске

Жильцы многоквартирного дома уже несколько месяцев ходят пешком из-за сломанного лифта. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин дал указание возбудить уголовное дело после сообщения о нарушении прав жильцов многоквартирного дома в Мурманске на Молодежном проезде. Они уже несколько месяцев не могут воспользоваться лифтом.

«В 2025 году в здании 1981 года постройки производилась замена лифта, однако, несмотря на ввод оборудования в эксплуатацию, с февраля текущего года оно неисправно. В связи с этим граждане, среди которых инвалиды, пенсионеры и семьи с детьми, вынуждены пешком подниматься на верхние этажи по лестнице или на протяжении длительного времени вовсе не покидать квартиры», - рассказали в СКР.

Жильцы не раз обращались в управляющую компанию, но там не стали ремонтировать лифт.

Напомним: жители девятиэтажки на улице Шабалина в Мурманске уже более трех месяцев вынуждены подниматься домой пешком после замены лифтов. Речь идет о доме №27, где проживают свыше 220 человек, в том числе пожилые северяне и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В октябре 2025 года Фонд капитального ремонта Мурманской области заключил контракт на установку двух новых лифтов. Монтаж оборудования начался после 10 февраля 2026 года. За время работ подрядчики менялись несколько раз, однако новые лифты до сих пор не заработали.

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