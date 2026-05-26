Жители мурманской девятиэтажки три месяца поднимаются пешком после замены лифта

Общественники направили обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители девятиэтажки на улице Шабалина в Мурманске уже более трех месяцев вынуждены подниматься домой пешком после замены лифтов. Речь идет о доме №27, где проживают свыше 220 человек, в том числе пожилые северяне и люди с ограниченными возможностями здоровья.

В октябре 2025 года Фонд капитального ремонта Мурманской области заключил контракт на установку двух новых лифтов. Монтаж оборудования начался после 10 февраля 2026 года. За время работ подрядчики менялись несколько раз, однако новые лифты до сих пор не заработали.

В управляющей компании и Фонде капремонта жителям долгое время не могли объяснить причины задержки.

«Как пояснили в минстрое Мурманской области, оба лифта уже смонтированы и готовы к приемке. Задержка связана с высокой нагрузкой на обслуживающую организацию, которая должна принять и проверить новое оборудование после массовой замены лифтов в регионе», - сообщили в региональном Народном фронте.

Общественники направили обращение в прокуратуру с просьбой разобраться в ситуации.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru