Норвежские домашние олени вновь гуляют по Печенгскому округу

Ягельники в России богаче норвежских, что и манит домашних оленей. Фото: Мария ПАШЕНКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Печенгском округе Мурманской области снова заметили домашних оленей из Норвегии. Животные не в первый раз пересекают границу двух стран на территории заповедника «Пасвик».

Манит их корм - наши ягельники богаче норвежских. В 2023 году российская сторона и «Пасвик» инициировали процесс по выплате компенсации за съеденный ягель особо охраняемой природной территории. Обсуждение выплаты идет по сей день.

При этом домашние олени продолжают ходить из Норвегии в Россию ради корма.

«Сейчас мы наблюдаем, что животные уже вышли за пределы заповедника и ходят по дорогам в Печенгском округе. Иногда они сами возвращаются домой, иногда пограничники двух стран их переводят через границу», - рассказала директор «Пасвика» Наталья Поликарпова.

Действенного способа прекратить проникновения домашних оленей в Россию в Норвегии пока не придумали.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru