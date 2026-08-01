В Мурманской области разыграют автомобиль среди прошедших диспансеризацию

Принять участие в розыгрыше смогут женщины и мужчины от 18 до 49 лет, прошедшие обследование по полису ОМС. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области среди северян, которые прошли репродуктивную диспансеризацию, разыграют автомобиль. Об этом сообщил губернатор Андрей Чибис.

Принять участие в розыгрыше смогут женщины и мужчины от 18 до 49 лет, прошедшие обследование по полису ОМС.

«Решили поощрить северян, которые заботятся о своем здоровье», - отметил глава региона.

Всего с начала 2026 года репродуктивную диспансеризацию прошли более 50 тысяч жителей Мурманской области.

Напомним: в Мурманской области расширили программу «Сертификат молодоженов». С 1 сентября ее участникам станут доступны новые бесплатные медицинские обследования.

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