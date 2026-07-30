В Мурманской области расширили возможности «Сертификата молодоженов»

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
В Мурманской области расширили программу «Сертификат молодоженов». С 1 сентября ее участникам станут доступны новые бесплатные медицинские обследования.
«По сертификату теперь можно будет бесплатно провести исследования гормонального фона, гормонов щитовидной железы, диагностику железодефицитных состояний, а также УЗИ-диагностику при наличии жалоб», - сообщил губернатор Андрей Чибис.
Еще одно важное нововведение касается участников программы: «Сертификатом молодоженов» смогут воспользоваться семьи, где один из супругов является военнослужащим.
Напомним: в Мурманской области появится выплата для детей с непереносимостью глютена.
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