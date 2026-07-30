В Мурманской области появится выплата для детей с непереносимостью глютена

Когда именно начнут предоставлять новую выплату и каким будет ее размер, пока не сообщается. Фото: Министерство информационной политики Мурманской области

В Мурманской области появится новая мера социальной поддержки для семей, воспитывающих детей с целиакией - непереносимостью глютена. Решение принял губернатор Андрей Чибис во время встречи с жителями Кандалакши.

С инициативой ввести региональную выплату к главе региона обратилась депутат Мурманской областной думы Ирина Просоленко. Она передала губернатору просьбы семей, воспитывающих детей с таким заболеванием.

«Ко мне поступали обращения от жителей по этому вопросу. Мы направили их губернатору с просьбой проработать возможность введения региональной поддержки. Сегодня на встрече Андрей Владимирович сказал: «Давайте поможем!» - мы получили принципиальное согласие», - рассказала депутат.

Минтруда и социального развития Мурманской области уже проработало механизм предоставления новой меры поддержки.

Когда именно начнут предоставлять новую выплату и каким будет ее размер, пока не сообщается.

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