Мурманская область вошла в топ-10 регионов России по качеству дорог

В среднем по России нормативам соответствуют 75% федеральных и региональных дорог. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская область вошла в десятку регионов России с самыми качественными автодорогами. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на данные официальной статистики.

Кольское Заполярье заняло седьмое место в общероссийском рейтинге. По данным исследования, 88,5% автомобильных дорог федерального и регионального значения в Мурманской области соответствуют нормативным требованиям.

Лидером рейтинга стала Ивановская область, где требованиям отвечают более 94% дорог. Следом расположились Севастополь с показателем 90% и Курская область - 89,5%. Также в первую десятку вошли Марий Эл, Брянская, Саратовская, Калининградская области, Удмуртия и Хакасия.

В среднем по России нормативам соответствуют 75% федеральных и региональных дорог.

Напомним: в Мурманске расторгнут контракт на ремонт улиц Павлова и Радищева. Причиной стали сорванные сроки выполнения работ.

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