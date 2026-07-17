В Мурманске расторгнут контракт на ремонт улиц Павлова и Радищева

После завершения процедуры планируется сразу объявить новый аукцион, чтобы как можно быстрее определить нового подрядчика и завершить ремонт. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Власти Мурманска начали процедуру расторжения контракта с компанией «Север Строй», которая ремонтировала улицы Павлова и Радищева. Причиной стали сорванные сроки выполнения работ.

Управление дорожного хозяйства уже запустило официальную процедуру, а соответствующие документы направлены в Единую информационную систему в сфере закупок.

«Провалены сроки и обязательства по ремонту улиц Павлова и Радищева. Мурманчанам, как и нам, нужен результат и качественные дороги», - отметил глава Мурманска Иван Лебедев.

После завершения процедуры планируется сразу объявить новый аукцион, чтобы как можно быстрее определить нового подрядчика и завершить ремонт.

Иван Лебедев также напомнил, что ранее администрация в одностороннем порядке расторгла контракт с этой же компанией на ремонт проспекта Героев-североморцев.

При этом на улице Шевченко работы, которые также выполняет «Север Строй», находятся на завершающей стадии. По данным городской администрации, готовность объекта составляет 98%.

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