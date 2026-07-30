В Мурманске выставили на продажу необычный артефакт времен СССР

Продавец просит за свой лот 2 тысячи рублей. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Житель Мурманска выставил на продажу необычный предмет времен СССР - консервированную питьевую воду в жестяной банке. Объявление появилось на популярном сайте бесплатных объявлений.

«Консервированная питьевая вода в СССР выпускалась для обеспечения безопасности людей в экстремальных условиях, когда доступа к обычным источникам не было, а от ее наличия зависела жизнь. Такая вода предназначалась военным, подводникам, летчикам и морякам», — говорится в объявлении.

Продавец просит за свой лот 2 тысячи рублей.

Напомним: в Мурманской области нашли фотоаппарат, пролежавший в горах 17 лет.

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