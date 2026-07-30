Пролежал в Хибинах 17 лет. В Мурманской области ищут владельца фотоаппарата, который нашли в горах

Последняя фотография на SD-карте датирована 7 апреля 2009 года. Теперь северянин надеется разыскать владельцев находки. Фото: Саша Штурман / vk.ru/s_sturman / содержимое найденного фотоаппарата

Житель Мурманска Александр Штурман нашел на склоне горы Айкуайвенчорр в Хибинах фотоаппарат Canon Ixus 60, который, судя по снимкам на карте памяти, пролежал там 17 лет.

Последняя фотография на SD-карте датирована 7 апреля 2009 года. Теперь северянин надеется разыскать владельцев находки.

«Хотелось бы найти тех, кто его когда-то потерял. Если вы знаете кого-то из этих людей, сообщите. Вдруг получится их найти, чтобы завершить эту историю», - написал Александр Штурман в соцсетях, приложив снимки с SD-карты фотоаппарата.

Возможно, спустя почти два десятилетия фотоаппарат все же вернется к своим владельцам.

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