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НовостиЗдоровье30 июля 2026 12:50

В Мурманской области начнут бесплатно прививать детей от вируса папилломы человека

В Мурманской области запустят бесплатную вакцинацию детей от ВПЧ
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Сама программа вакцинации стартует в 2027 году.

Сама программа вакцинации стартует в 2027 году.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области начнет действовать программа бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека (ВПЧ), который является одной из основных причин развития ряда онкологических заболеваний. О запуске новой меры поддержки сообщил губернатор Андрей Чибис.

«На закупку вакцины направим более 19 млн рублей», - отметил глава региона.

Сама программа вакцинации стартует в 2027 году.

Напомним: в торговых центрах Мурманска появились пункты экспресс-проверки здоровья с ИИ.