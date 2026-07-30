В Мурманской области начнут бесплатно прививать детей от вируса папилломы человека

Сама программа вакцинации стартует в 2027 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области начнет действовать программа бесплатной вакцинации детей и подростков от вируса папилломы человека (ВПЧ), который является одной из основных причин развития ряда онкологических заболеваний. О запуске новой меры поддержки сообщил губернатор Андрей Чибис.

«На закупку вакцины направим более 19 млн рублей», - отметил глава региона.

Сама программа вакцинации стартует в 2027 году.

Напомним: в торговых центрах Мурманска появились пункты экспресс-проверки здоровья с ИИ.