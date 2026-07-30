В торговых центрах Мурманска появились пункты экспресс-проверки здоровья с ИИ

GigaDoc не заменяет консультацию врача, а помогает выявить возможные риски на ранней стадии и вовремя обратиться за медпомощью. Фото: Правительство Мурманской области

В трех торговых центрах Мурманска начали работать диагностические комплексы GigaDoc, которые с помощью искусственного интеллекта позволяют за 10 секунд оценить основные показатели здоровья человека.

Новые пункты открылись 29 июля в ТРЦ «Мурманск Молл», ТЦ «Форум» и ТЦ «Северное Нагорное». Они стали первым этапом реализации проекта «Здоровый Север».

«Технология искусственного интеллекта позволяет бесконтактно, по видеоизображению лица, за 10 секунд определить 16 показателей здоровья. Обследование не требует забора крови, предварительной записи или специальной подготовки», - сообщили в минздраве региона.

Система оценивает, в частности, артериальное давление, пульс, индекс массы тела, уровень общего холестерина, а также уровень стресса и усталости. После проверки пользователь может сразу записаться на диспансеризацию через QR-код.

При этом GigaDoc не заменяет консультацию врача, а помогает выявить возможные риски на ранней стадии и вовремя обратиться за медпомощью.

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