В Кировске пенсионерка на Kia врезалась в жилой дом и попала в реанимацию

Пенсионерку госпитализировали в реанимационное отделение. Фото: Госавтоинспекция по Мурманской области

Днем 29 июля в Кировске, в районе дома № 37 по проспекту Ленина, произошло ДТП, в котором серьезно пострадала пожилая женщина.

«72-летняя водитель, находившаяся за рулем автомобиля Kia Rio, не справилась с управлением, в результате чего врезалась в многоквартирный дом», - сообщили в Госавтоинспекции региона.

Пенсионерку госпитализировали в реанимационное отделение.

Напомним: в Кандалакшском округе после ДТП с тягачом госпитализировали двух человек.

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