В Мурманске отметят 100-летие Фиделя Кастро

В 2026 году отмечается 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро - известный кубинский революционер появился на свет 13 августа 1926 года. Фото: Дарья АСЛАМОВА. Перейти в Фотобанк КП

В 2026 году отмечается 100 лет со дня рождения Фиделя Кастро - известный кубинский революционер появился на свет 13 августа 1926 года. В Мурманске к юбилею проведут серию мероприятий «Эпоха Фиделя: наследие и память».

Как связаны столица Кольского Заполярья и Кастро? Именно с этого города начался исторический визит кубинского лидера в СССР. Об этом рассказывает аудиоспектакль «Гость с острова свободы» (6+), который в 2025 году представил «Продюсерский центр «Северный характер».

Его проведут к юбилею революционера 13 августа в 16.00, записаться можно на сайте Туристского информационного центра Мурманской области.

«В этот же день в 17.00 в Мурманском областном краеведческом музее откроются фотовыставка и показ короткометражного фильма «Viva Фидель!» (6+). На выставке представлены снимки Юрия Шумилкина, сделанные во время визита Кастро в 1963 году. А также кадры со съемок фильма «Viva Фидель!», который снимался в Мурманске осенью 2025 года при поддержке правительства региона. В картине сыграли актеры из Санкт-Петербурга и мурманских театров. Фильм рассказывает историю молодого мурманчанина, который попадает из нашего времени в 1963 год, в день приезда Кастро, и ему предстоит станцевать перед кубинским лидером и узнать семейные тайны. Вход на выставку и кинопоказ свободный», - рассказали в министерстве культуры Мурманской области.

Напомним: в Мурманск впервые приедет на гастроли театр балета имени Касаткиной и Василева.

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