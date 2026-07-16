В Мурманск впервые приедет на гастроли театр балета имени Касаткиной и Василева

Билеты на спектакли уже есть в продаже и доступны на сайте Мурманского областного драматического театра. Фото: Министерство культуры Мурманской области

С 8 по 10 октября в Мурманской областном драмтеатре впервые пройдут гастроли Государственного академического театра классического балета имени Наталии Касаткиной и Владимира Василева.

За три дня мурманские зрители увидят четыре постановки. 8 октября покажут балет «Спартак» на музыку Арама Хачатуряна. На следующий день на сцене представят «Дон Кихота», а 10 октября зрители увидят «Золушку» Сергея Прокофьева и «Сотворение мира» Андрея Петрова.

«Для нас большая честь стать площадкой, где заполярные зрители смогут прикоснуться к тонкому, выразительному миру классического танца. Мы рады, что благодаря программе «Большие гастроли» жители и гости Мурманска увидят наследие одной из самых самобытных балетных школ России», - отметила директор областного драматического театра Светлана Асташенкова.

Билеты на спектакли уже есть в продаже и доступны на сайте Мурманского областного драматического театра.

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