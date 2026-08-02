В Мурманск с гастролями приедет Гродненский областной театр кукол

Показы состоятся с 23 по 25 октября. Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманский областной театр кукол в октябре примет в своих стенах Гродненский областной театр кукол, который снова приезжает с гастролями в столицу Кольского Заполярья.

Гости привезут три спектакля: «Чайку» (16+) - новое прочтение бессмертного произведения Чехова, «Альпийскую балладу» (14+) — историю о мужестве и человечности, рассказанную языком театра кукол,и знакомую сказку «Царевна-лягушка» (6+).

Показы состоятся с 23 по 25 октября.

Напомним: в Мурманск впервые приедет на гастроли театр балета имени Касаткиной и Василева.

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