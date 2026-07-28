Андрей Чибис поздравил награжденных президентом РФ моряков Северного флота

Накануне Президент России отметил отличившихся военнослужащих, среди которых есть представители Северного флота. Фото: пресс-служба Кремля

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил воинов-североморцев с государственными наградами, которые им вручили в День ВМФ.

Накануне Президент России отметил отличившихся военнослужащих, среди которых есть представители Северного флота.

Георгиевским крестом IV степени был награжден гвардии младший сержант Юрий Малофеев - командир десантно-штурмового отделения 61-й бригады морской пехоты Северного флота. Медалью Ушакова отмечен капитан 2 ранга Николай Харций - командир электромеханической боевой части 266-го экипажа крейсерской атомной подводной лодки 24-й дивизии подводных лодок.

«Сегодня наши воины-североморцы, проявляя мужество и героизм, успешно выполняют все поставленные задачи в зоне проведения специальной военной операции. Мурманская область гордится вами!» - отметил Андрей Чибис.

Напомним: президент России присвоил почетное звание министру культуры Мурманской области.

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