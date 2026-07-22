Президент России присвоил почетное звание министру культуры Мурманской области

Ольга Обухова возглавляет министерство культуры региона с ноября 2020 года. Фото: Министерство культуры Мурманской области

Президент России присвоил министру культуры Мурманской области Ольге Обуховой почетное звание «Заслуженный работник культуры РФ». Высокой государственной награды Ольга Обухова удостоена за заслуги в развитии культуры, многолетнюю плодотворную работу и вклад в сохранение культурного наследия.

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил министра с присвоением почетного звания.

«Ольга Геннадьевна отвечает за развитие целой отрасли и действительно всей душой болеет за нашу культуру. За каждый коллектив и каждое учреждение бьется, как за родных. Поздравляю и горжусь!» - отметил глава региона.

Ольга Обухова возглавляет министерство культуры региона с ноября 2020 года. За это время в Мурманской области капитально отремонтировали 130 учреждений культуры, обновили материально-техническую базу 108 организаций и создали 33 модельные библиотеки. Под руководством министра в регионе провели Всероссийский форум «КультАрктика», первый международный театральный фестиваль «Арктическая сцена», мероприятия Международного арктического форума.

«Эта награда - высокая оценка не только моей работы, но и труда всего коллектива министерства культуры и всех работников культуры Мурманской области. Каждый день мы делаем одно общее дело - создаем условия для того, чтобы культурная жизнь северян становилась насыщеннее и доступнее», - подчеркнула Ольга Обухова.

Напомним: в Мурманске осенью откроют четыре новых культурных пространства.

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