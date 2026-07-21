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НовостиЗвезды21 июля 2026 14:31

В Мурманске осенью откроют четыре новых культурных пространства

Министр культуры региона проверила строительство новых культурных центров в Мурманске
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Накануне глава регионального минкульта посетила будущий детский культурно-просветительский центр «Информик» на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Фото: Министерство культуры Мурманской области

Накануне глава регионального минкульта посетила будущий детский культурно-просветительский центр «Информик» на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки. Фото: Министерство культуры Мурманской области

Осенью 2026 года в Мурманске откроются четыре новых культурных пространства для детей и взрослых. Ход работ проверила министр культуры Мурманской области Ольга Обухова.

Одним из объектов стал филиал ДК «Судоремонтник» на улице Сафонова. Здесь создают детский культурно-просветительский центр «Центр Роста» со студиями робототехники, программирования, 3D-моделирования, мультипликации, исследовательской лабораторией и дизайн-студией.

Еще один центр - «Семейный остров» - откроется в городской библиотеке № 6 на улице Генерала Фролова. В нем оборудуют игровые и образовательные зоны, сенсорную комнату для малышей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, а также мультстудию.

Также масштабная модернизация продолжается в Центральной городской библиотеке на Кольском проспекте. В обновленном пространстве появятся городская гостиная, центр детского чтения, компьютерный класс, конференц-зал и лаборатория дизайна.

Накануне глава регионального минкульта также посетила будущий детский культурно-просветительский центр «Информик» на базе Мурманской областной детско-юношеской библиотеки.

Все объекты готовят к открытию по графику. Всего до конца 2026 года в Мурманской области планируют открыть три модельные библиотеки и семь детских культурно-просветительских центров.

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