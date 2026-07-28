Удвоили обороты: абоненты «Ростелекома» в Мурманской области стали чаще подключать опцию «Ускорение»

Фото: ПАО "Ростелеком"

Абоненты «Ростелекома» в Мурманской области стали активнее использовать опцию «Ускорение» для домашнего интернета. За первые шесть месяцев 2026 года услуга была подключена почти 5 тысяч раз - это в два раза чаще, чем в предыдущем полугодии. Наибольшей популярностью сервис пользуется у жителей Мурманска.

Опция «Ускорение» позволяет абоненту временно увеличить скорость интернета на его текущем тарифном плане. Например, поднять ее со стандартных 100 Мбит/с до 500 Мбит/с. Это особенно удобно для конкретных задач: быстрой загрузки «тяжелых» файлов, потоковой передачи видео в высоком качестве, проведения видеоконференций с большим количеством участников, онлайн-гейминга с высокой нагрузкой. При этом никакое дополнительное оборудование не требуется, а основной тарифный план остается прежним.

Татьяна Седова, директор по работе с массовым сегментом Мурманского филиала «Ростелекома»:

«Современным пользователям нужна гибкость: не всем и не всегда требуется сверхбыстрый интернет, но в определенные моменты скорость становится очень важна. Опция “Ускорение” как раз и предназначена для таких ситуаций. Например, перед срочной сдачей проекта, во время прямой трансляции или при загрузке объемного обновления для игры. При этом абонент не переплачивает за максимальный тариф, а включает его по факту. Такой подход можно назвать разумным балансом между стоимостью и комфортом, и растущая популярность услуги это подтверждает».

Руслан Султанов, житель Мурманска:

«Как человек, работающий удаленно, ценю предсказуемость. Опция дает именно ее: знаю, что в любой момент могу поднять скорость до 500 Мбит/с и провести видеоконференцию без сбоев. Доволен своим выбором - это хорошее соотношение цены и качества».

Подключить опцию «Ускорение» можно в личном кабинете на сайте lk.rt.ru или в мобильном приложении «Мой Ростелеком». Услуга платная и доступна при наличии технической возможности.

Реклама. ПАО "Ростелеком". ИНН 7707049388 Erid:2W5zFK5toh3