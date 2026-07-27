Организаторы «Гастро Индастри Фест» объявили третьего хедлайнера фестиваля

На сцене в Никеле выступит рок-группа «Рондо». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Объявлен третий хедлайнер «Гастро Индастри Фест 2026». На сцене в Никеле выступит рок-группа «Рондо».

Гостей фестиваля ждут самые известные хиты коллектива и лирические рок-баллады, которые уже много лет остаются любимыми у нескольких поколений слушателей.

«Романтик и мечтатель Александр Иванов еще раз напомнит со сцены, какой же это, оказывается, пустяк - «хоть раз в жизни сделать что-нибудь не так», - отмечают организаторы.

Напомним: на «Гастро Индастри Фест» также выступят Юлия Чичерина и «Братья Грим».

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