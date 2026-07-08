Стало известно, кто выступит на «Гастро Индастри Фест» в Никеле

Как сообщили организаторы, на фестивале выступят Юлия Чичерина и группа «Братья Грим». Фото: Даниил ОПАРИН. Перейти в Фотобанк КП

Стали известны музыкальные гости «Гастро Индастри Фест», который пройдет 29 августа в Никеле. Как сообщили организаторы, на фестивале выступят Юлия Чичерина и группа «Братья Грим».

«Нас ждут бешеная энергия, искренний рок и хиты, которые стали саундтреком нашего поколения!», - отметили в группе фестиваля в соцсетях.

Напомним: арктический фестиваль «Териберка» перенесли на лето 2027 года.

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