Арктический фестиваль «Териберка» перенесли на лето 2027 года

Проведение юбилейного фестиваля "Териберка" снова отложили. Фото: правительство Мурманской области

Арктический фестиваль «Териберка» перенесли еще на один год. Об этом организаторы сообщили в официальной группе мероприятия.

«Встречаемся летом 2027 года», - говорится в сообщении.

В 2025 году фестиваль, который должен стать юбилейным, 10-м, также не состоялся. Вице-губернатор Александра Кондаурова отметила, что решение о переносе принимали коллективно, в том числе с участием представителей турсообщества, которые отметили, что мероприятию нужно усиление.

Поэтому фестиваль перенесли на год, но как оказалось сейчас - северянам и гостям области надо будет ждать дольше.

Напомним: 12 июня Мурманск вместе со всей страной отметил День России. Главной праздничной площадкой стала пешеходная улица Ленинградская и сквер рядом, где собрались сотни улыбчивых горожан - люди самых разных культур, которые дружно живут бок о бок.

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