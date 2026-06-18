Арктический фестиваль «Териберка» перенесли на лето 2027 года

Арктический фестиваль «Териберка» перенесли еще на один год. Об этом организаторы сообщили в официальной группе мероприятия.
«Встречаемся летом 2027 года», - говорится в сообщении.
В 2025 году фестиваль, который должен стать юбилейным, 10-м, также не состоялся. Вице-губернатор Александра Кондаурова отметила, что решение о переносе принимали коллективно, в том числе с участием представителей турсообщества, которые отметили, что мероприятию нужно усиление.
Поэтому фестиваль перенесли на год, но как оказалось сейчас - северянам и гостям области надо будет ждать дольше.
Напомним: 12 июня Мурманск вместе со всей страной отметил День России. Главной праздничной площадкой стала пешеходная улица Ленинградская и сквер рядом, где собрались сотни улыбчивых горожан - люди самых разных культур, которые дружно живут бок о бок.
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