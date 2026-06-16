«Мы все разные, но страна у нас одна». Как в Мурманской области отметили День России

Многие национальные объединения существуют на Кольском Севере уже десятилетиями. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

12 июня Мурманск вместе со всей страной отметил День России. Главной праздничной площадкой стала пешеходная улица Ленинградская и сквер рядом, где собрались сотни улыбчивых горожан - люди самых разных культур, которые дружно живут бок о бок.

Для гостей работали интерактивные зоны, подготовленные учреждениями культуры, спортивными школами и школами искусств. Каждый мог найти занятие по душе: попробовать себя в народных ремеслах, принять участие в интеллектуальной викторине по истории России, спеть в караоке, посмотреть представление уличного театра или проверить меткость в метании ножей. Звучала музыка, проходили мастер-классы, выступали творческие коллективы разных национальностей.

Например, в саамском чуме мурманчане знакомились с культурой коренного народа Севера.

- День России - очень яркий и значимый праздник для россиян. Он объединяет разные национальности и вероисповедания, - уверена руководитель Центра народов Севера Надежда Чупрова. - Наша страна живет дружно, смотрит в светлое будущее и благотворно развивается. Нас всех объединяет культура, история, а самое главное - могучий русский язык, на котором мы все разговариваем. Я бы хотела, чтобы в этот день каждый напитался позитивной энергией и нес в семьи добро, уют и радость. Ведь из каждой крепкой семьи и складывается наше государство.

Представитель Мурманской общественной организации «Чувашский край» Дина Агеева отметила, что День России стал для организации уже доброй традицией и поводом еще раз показать богатство своей культуры, проявить таланты.

- Каждый год мы проводим День России здесь, в сквере на Ленинградской, где перед мурманчанами выступает наш вокальный ансамбль «Акатуй». В этот день я желаю всем терпения и выдержки, не падать духом. А все остальное у нас уже есть, - улыбается Дина Агеева.

Выступления национальных коллективов стали изюминкой праздника. Особенные аплодисменты зрители подарили киргизскому ансамблю, исполнившему зажигательный танец. Восторг у публики вызвали и юные артисты, которые уверенно отплясывали наравне со взрослыми.

День России в Мурманске вновь показал, что сила страны - прежде всего в людях. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

- Я родился в СССР, поэтому любовь к русскому у меня в крови, хотя я и гражданин Кыргызстана. Этот праздник мы всегда отмечаем вместе с друзьями и выступаем на мероприятиях. Поздравляю всех! - отметил руководитель Центра киргизской культуры «Кыргызстан» Айбек Токтогулов.

На национальных подворьях можно было не только познакомиться с традициями разных народов, но и увидеть изделия ручной работы. Представитель татарского общества «Якташ» Румия Сайфулина показывала гостям украшения, искусные скатерти и куколок, которые сшила своими руками. Любовь к рукоделию еще в детстве ей привила мама.

- Россия - наша Родина и наша земля, и то, что она многонациональная, - очень ценно. Я очень люблю нашу страну, - признается Румия.

О том, что образ России для каждого начинается в первую очередь с малой родины и семейной истории, говорила представитель местной культурной автономии немцев города Мурманска, преподаватель немецкого языка Ольга Люткевич. У Ольги - поморские корни по отцовской линии, по маме - смоленские. Дедушка с бабушкой когда-то давно переехали в Мурманск и остались здесь. Дед прошел всю войну, был защитником Кольского Заполярья.

- В этот день мы чувствуем себя причастными к России, чувствуем свои корни, культурные связи. Каждая национальность чтит свои традиции, но все они ощущают принадлежность к одной большой стране. Это очень важно, потому что иначе человек не будет стремиться к каким-то личным достижениям в жизни, - считает представитель автономии.

Праздничное настроение создавали и представители еврейской общины Мурманска «Сияние Хэсэда». Их ансамбль «Ткума» собрал вокруг себя немало зрителей, которые охотно подпевали и танцевали. Именно в таких моментах и проявляется единство.

- Этот праздник ценен для нас. Мы родились в России, любим ее традиции. Особая гордость возникает, когда слышим гимн, смотрим на наш триколор. Еще в детстве, когда мы жили в Забайкалье, уроки у нас начинались с гимна, и сейчас эту добрую традицию вернули в школы, это здорово, - отмечают участники общины.

Одним из трогательных моментов праздника стал большой хоровод. Фото: Наталья ЛОБАНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Многие национальные объединения существуют на Кольском Севере уже десятилетиями. Например, «Объединению украинцев Мурманской области» исполнился 21 год. Когда-то люди приехали сюда с разных областей Украины и остались.

- Кольский полуостров стал для нас вторым домом, - признается председатель региональной организации Наталья Боршуляк. - Здесь - сильные духом и гостеприимные люди. Дружба между народами - самое ценное. Я чувствую радость от того, что все мы вместе. Желаю здоровья, успехов во всем. Пусть будет мирное небо над головой!

Одним из трогательных моментов праздника стал большой хоровод возле центра «Родина». Мурманчане разных возрастов и национальностей взялись за руки, улыбались, смеялись и вместе кружились под музыку.

Начальник Центра гражданского единства и этнокультурного развития народов России Елена Титаренко уверена, что именно такие искренние моменты и помогают укреплять это единство.

- Я чувствую ответственность за свою страну, за ее природу, богатства, историю, за сохранение единства народов. Наверное, именно поэтому я выбрала своей миссией сохранение традиционной культуры и ценностей. Потому что это и есть тот плацдарм, от которого мы можем оттолкнуться. И как раз наше прошлое, сохранение исторической памяти, наше богатое культурное наследие и составляет тот самый русский мир, русский дух. Я желаю всем двигаться дальше, достигать новых высот, радоваться жизни, - поделилась Елена Титаренко.

Завершился праздник гала-концертом «Мы Родине славу поем!», который прошел на главной сцене. Перед гостями выступили мурманские группы «Музыкальный рубеж», «Колотый лед» и московские гости - вокальный квинтет «Пятеро».

День России в Мурманске вновь показал, что сила страны - прежде всего в людях. В саамских узорах и татарских вышивках, в чувашских песнях и киргизских танцах, в семейных историях и общей памяти. И именно это многообразие делает Россию по-настоящему единой.

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