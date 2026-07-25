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НовостиОбщество25 июля 2026 14:46

В заповеднике «Пасвик» рассказали, как долго восстанавливаются северные леса после пожаров

На восстановление северного леса после пожара могут уйти более 150 лет
Наталья ЛОБАНОВА
Соблюдение правил пожарной безопасности остается главным способом сохранить северные леса от уничтожения.

Соблюдение правил пожарной безопасности остается главным способом сохранить северные леса от уничтожения.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановление лесов после пожаров в Мурманской области может занять более 150 лет. Об этом рассказали специалисты заповедника «Пасвик».

По словам экологов, северная природа восстанавливается значительно медленнее, чем в средней полосе России. Причина - суровый климат, короткое лето и бедные почвы. На скорость восстановления также влияют характер пожара, тип леса, погода и участие человека в лесовосстановительных работах.

«В первый год после пожара на выгоревших участках появляются иван-чай, осока, вейник и мхи. Через несколько лет начинают расти кустарники, береза и осина. Спустя 5–20 лет формируется молодой лиственный лес, под пологом которого постепенно появляются сосны и ели. Лишь через 20–50 лет лес становится смешанным, а полностью зрелый хвойный лес с характерным для него биоразнообразием формируется только через 50–150 лет и более», - отмечают в заповеднике.

Восстановлению лесов помогают санитарные рубки, посадка хвойных деревьев, уход за молодыми насаждениями и противопожарные мероприятия. Для лесовосстановления используют саженцы местных пород, лучше приспособленных к условиям Кольского Заполярья.

Соблюдение правил пожарной безопасности остается главным способом сохранить северные леса от уничтожения.

Напомним: жителей Мурманска предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

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