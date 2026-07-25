В заповеднике «Пасвик» рассказали, как долго восстанавливаются северные леса после пожаров

Соблюдение правил пожарной безопасности остается главным способом сохранить северные леса от уничтожения. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Восстановление лесов после пожаров в Мурманской области может занять более 150 лет. Об этом рассказали специалисты заповедника «Пасвик».

По словам экологов, северная природа восстанавливается значительно медленнее, чем в средней полосе России. Причина - суровый климат, короткое лето и бедные почвы. На скорость восстановления также влияют характер пожара, тип леса, погода и участие человека в лесовосстановительных работах.

«В первый год после пожара на выгоревших участках появляются иван-чай, осока, вейник и мхи. Через несколько лет начинают расти кустарники, береза и осина. Спустя 5–20 лет формируется молодой лиственный лес, под пологом которого постепенно появляются сосны и ели. Лишь через 20–50 лет лес становится смешанным, а полностью зрелый хвойный лес с характерным для него биоразнообразием формируется только через 50–150 лет и более», - отмечают в заповеднике.

Восстановлению лесов помогают санитарные рубки, посадка хвойных деревьев, уход за молодыми насаждениями и противопожарные мероприятия. Для лесовосстановления используют саженцы местных пород, лучше приспособленных к условиям Кольского Заполярья.

Соблюдение правил пожарной безопасности остается главным способом сохранить северные леса от уничтожения.

Напомним: жителей Мурманска предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

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