Жителей Мурманска предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

По прогнозам синоптиков, в этот период воздух в Мурманске прогреется до +24 градусов. Также ожидаются небольшие дожди. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Мурманска и Кольского округа предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности с 24 по 28 июля. Будет установлен пятый региональный класс пожарной опасности, сообщили в мурманском УГМС.

Пятый региональный класс пожарной опасности - это самый высокий уровень угрозы лесных пожаров, при котором возгорания могут возникнуть от любой искры и с трудом поддаваться тушению. Жителей просят соблюдать осторожность и не разводить костры.

По прогнозам синоптиков, в этот период воздух в Мурманске прогреется до +24 градусов. Также ожидаются небольшие дожди.