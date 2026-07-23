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НовостиОбщество23 июля 2026 14:36

Жителей Мурманска предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности

В Мурманске ожидается пятый региональный класс пожарной опасности
Наталья ЛОБАНОВА
По прогнозам синоптиков, в этот период воздух в Мурманске прогреется до +24 градусов. Также ожидаются небольшие дожди.

По прогнозам синоптиков, в этот период воздух в Мурманске прогреется до +24 градусов. Также ожидаются небольшие дожди.

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жителей Мурманска и Кольского округа предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности с 24 по 28 июля. Будет установлен пятый региональный класс пожарной опасности, сообщили в мурманском УГМС.

Пятый региональный класс пожарной опасности - это самый высокий уровень угрозы лесных пожаров, при котором возгорания могут возникнуть от любой искры и с трудом поддаваться тушению. Жителей просят соблюдать осторожность и не разводить костры.

По прогнозам синоптиков, в этот период воздух в Мурманске прогреется до +24 градусов. Также ожидаются небольшие дожди.