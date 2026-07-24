В Мурманской области на выходных потеплеет до +22 градусов

Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП
На выходных в Мурманской области будет тепло. Как сообщили в мурманском гидрометцентре, 25-27 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием периферии циклонической депрессии и в теплой воздушной массе. Температура воздуха поднимется, местами пройдут кратковременные дожди.
По области днем ожидается +17+22 градусов, в Мурманске будет +18+20.
Напомним: жителей Мурманска предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.
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