В Мурманской области на выходных потеплеет до +22 градусов

Температура воздуха поднимется, местами пройдут кратковременные дожди. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

На выходных в Мурманской области будет тепло. Как сообщили в мурманском гидрометцентре, 25-27 июля Кольский полуостров будет находиться под влиянием периферии циклонической депрессии и в теплой воздушной массе. Температура воздуха поднимется, местами пройдут кратковременные дожди.

По области днем ожидается +17+22 градусов, в Мурманске будет +18+20.

Напомним: жителей Мурманска предупреждают о чрезвычайной пожарной опасности.

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