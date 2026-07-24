В медучреждения Мурманской области после укусов клещей обратились 38 человек

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП
С начала сезона в Мурманской области 38 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.
Большинство случаев связано с поездками за пределы региона. Клещи присасывались к жителям Заполярья во время пребывания в Карелии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской и Тверской областях.
Специалисты лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии продолжают исследовать снятых с людей клещей. За время наблюдений проверили 28 экземпляров.
«Лабораторные исследования показали, что два клеща были заражены вирусом клещевого энцефалита, 12 оказались переносчиками боррелий - возбудителей клещевого боррелиоза, еще один был инфицирован эрлихиями, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека», - сообщили в ведомстве.
Напомним: жителям Мурманской области напомнили правила вакцинации детей от клещевого энцефалита.
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