В медучреждения Мурманской области после укусов клещей обратились 38 человек

Специалисты лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии продолжают исследовать снятых с людей клещей. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

С начала сезона в Мурманской области 38 человек обратились за медицинской помощью после укусов клещей. Такие данные приводит региональное управление Роспотребнадзора.

Большинство случаев связано с поездками за пределы региона. Клещи присасывались к жителям Заполярья во время пребывания в Карелии, Архангельской, Вологодской, Ленинградской, Псковской и Тверской областях.

Специалисты лаборатории особо опасных инфекций Центра гигиены и эпидемиологии продолжают исследовать снятых с людей клещей. За время наблюдений проверили 28 экземпляров.

«Лабораторные исследования показали, что два клеща были заражены вирусом клещевого энцефалита, 12 оказались переносчиками боррелий - возбудителей клещевого боррелиоза, еще один был инфицирован эрлихиями, вызывающими моноцитарный эрлихиоз человека», - сообщили в ведомстве.

Напомним: жителям Мурманской области напомнили правила вакцинации детей от клещевого энцефалита.

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