Жителям Мурманской области напомнили правила вакцинации детей от клещевого энцефалита

Северянам лучше заранее прививаться от клещевого энцефалита. Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская область считается безопасной по обстановке с клещами (хотя и у нас они встречаются все чаще). Но это не значит, что северянам не надо прививаться от клещевого энцефалита.

Подхватить его можно через укус паукообразных в других регионах или употребив зараженные молочные продукты от укушенных коз, овец и коров. Врач-педиатр детской поликлиники № 4 Мурманска Юлия Лаврентьева напомнила, как правильно прививать от опасной болезни детей.

«Основные российские вакцины: Клещ-Э-Вак; ЭнцеВир; ЭнцеВир Нео. Прививка не входит в национальный календарь вакцинации, выполняется по эпидемическим показаниям. Список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов можно посмотреть на официальном сайте Роспотребнадзора», - рассказала Юлия Лаврентьева.

В зависимости от возраста ребенка выбирается размер дозы внутримышечной инъекции, также прививка выполняется в два этапа с интервалом между уколами от одного до семи месяцев. Самый оптимальный интервал - пять-семь месяцев. Делать прививку можно круглый год, а вот посещать регион с опасной обстановкой по клещам лучше всего через две недели или позже после второго укола.

Напомним: выезжающих в опасные по клещам регионы жителей Мурманской области привьют бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru