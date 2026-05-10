Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+10°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество10 мая 2026 5:13

Жителям Мурманской области напомнили правила вакцинации детей от клещевого энцефалита

Вакцинация детей от клещевого энцефалита проходит поэтапно
Ника СВЕТЛОВА
Северянам лучше заранее прививаться от клещевого энцефалита.

Северянам лучше заранее прививаться от клещевого энцефалита.

Фото: Мария ЛЕНЦ. Перейти в Фотобанк КП

Мурманская область считается безопасной по обстановке с клещами (хотя и у нас они встречаются все чаще). Но это не значит, что северянам не надо прививаться от клещевого энцефалита.

Подхватить его можно через укус паукообразных в других регионах или употребив зараженные молочные продукты от укушенных коз, овец и коров. Врач-педиатр детской поликлиники № 4 Мурманска Юлия Лаврентьева напомнила, как правильно прививать от опасной болезни детей.

«Основные российские вакцины: Клещ-Э-Вак; ЭнцеВир; ЭнцеВир Нео. Прививка не входит в национальный календарь вакцинации, выполняется по эпидемическим показаниям. Список эндемичных по клещевому энцефалиту регионов можно посмотреть на официальном сайте Роспотребнадзора», - рассказала Юлия Лаврентьева.

В зависимости от возраста ребенка выбирается размер дозы внутримышечной инъекции, также прививка выполняется в два этапа с интервалом между уколами от одного до семи месяцев. Самый оптимальный интервал - пять-семь месяцев. Делать прививку можно круглый год, а вот посещать регион с опасной обстановкой по клещам лучше всего через две недели или позже после второго укола.

Напомним: выезжающих в опасные по клещам регионы жителей Мурманской области привьют бесплатно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru