Волонтеры завершили поиски 73-летней Любови Лисицыной из Оленегорска

Спустя почти четыре месяца женщину нашли погибшей. Фото: ДО ПСО "СеверСпас" / vk.ru/severspas51

В Мурманской области завершились поиски 73-летней Любови Лисицыной из Оленегорска, которая пропала еще в апреле. Спустя почти четыре месяца женщину нашли погибшей.

«Поиски велись на востоке от Оленегорска, рядом с федеральной трассой. Была тщательно зачесана территория по новым квадратам, волонтеры прошли 22 километра. Выражаем искренние соболезнования родным и близким», - написали в поисковом отряде «СеверСпас».

Напомним: в Кандалакше больше недели ищут пропавшего 37-летнего рыбака.

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