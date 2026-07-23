В Кандалакше больше недели ищут пропавшего 37-летнего рыбака

Фото: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Мурманской области / vk.ru/la_murmansk

В Кандалакше идут поиски 37-летнего Ивана Кухарчука. 15 июля мужчина уехал на рыбалку и не вернулся домой.

Приметы: рост 190 см, плотного телосложения, темно-русые волосы, голубые глаза.

Тех, кто обладает информацией о пропавшем, просят сообщить по телефону горячей линии поискового отряда "ЛизаАлерт" в Мурманской области: 8-800- 700-54-52 или в полицию: 102 или 02.

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