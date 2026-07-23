В Мурманске пройдет встреча с режиссером Михаилом Довженко

Мероприятие пройдет на Ленина, 18 в рамках проекта «Арктический диалог», начало - в 16.00. Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманске 24 июля состоится встреча с режиссером, актером, теле- и радиоведущим Михаилом Довженко. Мероприятие пройдет на Ленина, 18 в рамках проекта «Арктический диалог», начало - в 16.00.

«Гость расскажет участникам об искусстве, кино и телевидении, а также поделится своим профессиональным опытом», - отметили в правительстве региона.

Напомним: стало известно, кто выступит на «Гастро Индастри Фест» в Никеле.

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