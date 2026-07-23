В Мурманской области за неделю подорожали лук, рыба и курица

Репчатый лук подорожал на 7,1%. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области за неделю больше всего выросли цены на репчатый лук, мороженую рыбу и курицу. Об этом сообщили в Мурманскстате по итогам мониторинга стоимости социально значимых продуктов с 14 по 20 июля.

Так, репчатый лук подорожал на 7,1%. Также выросли цены на неразделанную мороженую рыбу (+6,5%), мороженых и охлажденных кур (+5,1%), сахар (+4,5%), сливочное масло (+1,5%).

В то же время некоторые продукты стали дешевле. Так, стоимость белокочанной капусты снизилась на 4,8%, картошки - на 4,1%.

Напомним: годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 6,7%.

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