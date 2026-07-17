Несмотря на замедление инфляции в целом по стране до 6%, в Мурманской области рост цен по итогам июня остался выше среднероссийского уровня. Фото: Антон ЗАБИРОВ. Перейти в Фотобанк КП

В июне 2026 года годовая инфляция в Мурманской области ускорилась до 6,7%. Месяцем ранее этот показатель составлял 6,1%. При этом за июнь цены в регионе выросли на 0,7%, сообщили в Отделении Банка России по Мурманской области.

Наибольший рост цен за месяц пришелся на продукты: подорожали овощи «борщевого набора» - картофель, лук, свекла и морковь. В Банке России объяснили это сезонным фактором: прошлогодние запасы практически закончились, а новый урожай только начал поступать в продажу.

Также продолжил дорожать сахар, так как летом его производство традиционно сокращается. При этом куриные яйца дешевели уже третий месяц подряд благодаря увеличению объемов производства.

Среди непродовольственных товаров сильнее всего выросли цены на моторное топливо. Это связано с временным сокращением выпуска нефтепродуктов из-за ремонтов на отдельных нефтеперерабатывающих заводах.

«Среди услуг в июне подорожали поездки за рубеж, в частности в страны Закавказья и Турцию. На это повлиял сезонный рост спроса, а также некоторое ослабление рубля. Вместе с тем заметно подешевели услуги пассажирского транспорта, прежде всего проезд в купейных вагонах поездов дальнего следования», - отметила начальник экономического отдела Отделения Банка России по Мурманской области Наталья Сабина.

Несмотря на замедление инфляции в целом по стране до 6%, в Мурманской области рост цен по итогам июня остался выше среднероссийского уровня.

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