Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Мурманск
+17°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июля 2026 10:25

В Мурманской области разрешили добыть 778 лосей за сезон охоты

В Мурманской области определили квоты на добычу лосей
Наталья ЛОБАНОВА
Проект постановления ранее был опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытый электронный регион».

Проект постановления ранее был опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытый электронный регион».

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области утвердили лимит добычи лосей на сезон охоты с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующее постановление подписало региональное правительство.

Согласно документу, охотникам разрешено добыть 778 животных. Из них 607 - лоси старше одного года и 171 - молодняк. При общей численности популяции в 11 614 особей лимит составляет около 6,7%.

Самая большая квота предусмотрена для Кольского округа, где разрешено добыть 220 лосей. Самая маленькая - в Оленегорске с подведомственной территорией, где лимит составил семь животных.

Проект постановления ранее был опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытый электронный регион».

Напомним: в Кандалакшском округе у добытого медведя выявили трихинеллез.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru