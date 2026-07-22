В Мурманской области разрешили добыть 778 лосей за сезон охоты

Проект постановления ранее был опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытый электронный регион». Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Мурманской области утвердили лимит добычи лосей на сезон охоты с 1 августа 2026 года по 1 августа 2027 года. Соответствующее постановление подписало региональное правительство.

Согласно документу, охотникам разрешено добыть 778 животных. Из них 607 - лоси старше одного года и 171 - молодняк. При общей численности популяции в 11 614 особей лимит составляет около 6,7%.

Самая большая квота предусмотрена для Кольского округа, где разрешено добыть 220 лосей. Самая маленькая - в Оленегорске с подведомственной территорией, где лимит составил семь животных.

Проект постановления ранее был опубликован для общественного обсуждения на портале «Открытый электронный регион».

Напомним: в Кандалакшском округе у добытого медведя выявили трихинеллез.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru