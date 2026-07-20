На подъезде к Кильдинстрою начался ремонт дороги

Подрядчику предстоит обновить участок дороги общей протяженностью 2,8 километра. Фото: Правительство Мурманской области

В Мурманской области начался ремонт автоподъезда к Кильдинстрою. Подрядчику предстоит обновить участок дороги общей протяженностью 2,8 километра.

На объекте уже завершили подготовительный этап: установили временные дорожные знаки и информационные щиты, выполнили разбивку трассы и расчистили полосу отвода от кустарников. Сейчас специалисты приступили к фрезерованию старого асфальта. На время ремонта движение организовано по одной половине проезжей части.

«В рамках контракта предусмотрено обновление асфальтобетонного покрытия, восстановление профиля обочин с использованием переработанного материала. После завершения дорожных работ будет нанесена горизонтальная разметка с применением краски со стеклошариками», — сообщили в минтрансе региона.

Напомним: ремонт дороги на улице Павлова в Мурманске завершат до конца лета.

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