Ремонт дороги на улице Павлова в Мурманске завершат до конца лета

Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП.
В Мурманске продолжается ремонт дорог в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одним из объектов, который обновят этим летом, стала улица Академика Павлова.
Как сообщила «АиФ-Мурманск» начальник управления пресс-службы и информации администрации города Ольга Кажинская, завершить работы планируется до 31 августа.
«Ремонт проведут на участке от проспекта Кирова до улицы Радищева. Специалисты обновят асфальтобетонное покрытие дороги», - уточнили в мэрии.
Всего в 2026 году в Мурманске планируется отремонтировать 13 участков улично-дорожной сети.
Напомним: водители возмущаются состоянием дороги на улице Коминтерна в Мурманске.
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