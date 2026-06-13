«Яма на яме». Водители возмущаются состоянием дороги на улице Коминтерна в Мурманск

Жители Мурманска обращают внимание на плохое состояние проезжей части в центре города. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Жители Мурманска обращают внимание на плохое состояние проезжей части в центре города.

«Планируется ли ремонт дороги на участке выезд с Подгорной по Шмидта в сторону Коминтерна? И в одну, и в другую сторону ямы, которые, объезжая, можно создать аварийную ситуацию», - написала на странице губернатора Мурманской области Виолетта Богдан.

Ответ на вопрос дали в администрации города.

«В рамках программы «На севере – жить!» выполняется ремонт ул. Книповича (от ул. Шмидта до пр. Ленина). В рамках указанного ремонта также отремонтируют перекресток ул. Книповича – ул. Шмидта. Участок проезда по ул. Шмидта (от ул. Книповича до ул. Егорова) находится на гарантии. Этим летом подрядной организацией запланировано устранение дефектов в рамках гарантийных обязательств. Также в летний период текущего года запланирован ремонт ул. Шмидта (от ул. Егорова до ул. Комсомольская)», - уточнили в мэрии.

Напомним: в Кольском округе стартовал ремонт на автодороге Кола - Зверосовхоз. Обновление трассы идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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