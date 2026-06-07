В Кольском округе начался ремонт дороги Кола - Зверосовхоз

Для сохранения движения транспорта работы выполняются по одной половине проезжей части. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Кольском округе стартовал ремонт на автодороге Кола - Зверосовхоз. Обновление трассы идет в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

«Протяженность ремонтируемого участка составит три километра. Подрядчику предстоит обновить дорожное покрытие, выполнить планировку обочин и нанести новую горизонтальную разметку со световозвращающими микростеклошариками», - сообщили в администрации округа.

На участке установлены временные дорожные знаки и информационные щиты, а также проведена расчистка полосы отвода от кустарника.

Для сохранения движения транспорта работы выполняются по одной половине проезжей части.

Напомним: водителям в Мурманске напоминают о закрытии дороги к популярной достопримечательности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Мы не могли снести "Родину"». В Мурманске вернули жизнь объекту культурного наследия (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (902) 035-12-31

Почта kpmurmansk@phkp.ru