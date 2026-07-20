Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой под Кировском

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой №102 на трассе Апатиты - Кировск. Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после ДТП с маршруткой №102 на трассе Апатиты - Кировск. Серьезная авария произошла 19 июля.

Водителю микроавтобуса стало плохо за рулем, он съехал в кювет, после чего машина перевернулась на бок. Были госпитализированы трое пассажиров, в том числе восьмилетний ребенок. Еще шесть человек обслужены амбулаторно, а пятерым медпомощь оказали на месте.

Ранее по факту аварии СУ СКР по Мурманской области начало процессуальную проверку по статье 238 УК РФ - оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

«Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Мурманской области Андрею Ефремову возбудить уголовное дело и представить доклад о ходе расследования и установленных обстоятельствах происшествия», - сообщили в центральном аппарате ведомства.

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